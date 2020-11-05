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08:06, 05 ноября 2020

Международный спортивный арбитраж закончит слушания по апелляции Российского антидопингового агентства к ВАДА

Вероятность того, останутся ли в силе жесткие санкции, весьма велика. После того, как Всемирное антидопинговое агентство обнаружило следы вмешательства в базу данных московской лаборатории, а также ее несоответствие с копией, которую вывез информатор Родченков, Исполкомом ВАДА было принято решение на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в крупнейших соревнованиях под своим флагом и запретить проведение в нашей стране мировых чемпионатов. Россия может лишиться Чемпионата мира по хоккею и всемирной универсиады в Екатеринбурге. Стороны уже представили свои аргументы в смешанном режиме. Из-за пандемии часть свидетелей выступили лично, а часть по видеосвязи. Накануне источники сообщили, что вердикт сегодня оглашен не будет. Его стоит ожидать в конце ноября – начале декабря.

Несколько дней назад международный спортивный арбитраж отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова, который лишился титула олимпийского чемпиона и других наград.



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