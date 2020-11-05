Италия, вслед за другими европейскими странами, ужесточает коронавирусные ограничения. С сегодняшнего дня и до 3 декабря в стране введен комендантский час.

По всей территории страны жителям запретили выходить из дома без уважительной причины с 10 вечера до 5 утра. Кроме того, согласно декрету, подписанному премьер-министром Джузеппе Конте, прекратят работу выставки и музеи, а торговые центры не будут работать по выходным и праздничным дням. Наполняемость транспорта ограничили наполовину. Студентов и старшеклассников полностью перевели на дистанционное обучение, младших школьников обязали носить во время уроков маски. Кроме того, в отдельных регионах в зависимости от ситуации установят дополнительные ограничения. Так, в зоны повышенного риска, к которым сейчас отнесены Ломбардия и Пьемонт, запретят въезд всем, кто там не проживает. Приостановят работу магазины, за исключением продуктовых и торгующих предметами первой необходимости. В зонах среднего риска, к которым пока относят Апулию, Калабрию и Венето, введут ограничения на выезд из городов постоянного проживания, а также закроют кафе и рестораны.

Ранее жесткие карантинные меры из-за коронавируса, вплоть до введения комендантского часа, ввели в Великобритании, Франции, Австрии, Испании, Германии и Бельгии.