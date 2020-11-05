Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден запустил сайт переходного периода, который направлен на подготовку к передаче ему власти. В настоящее время на ресурсе опубликовано только одно сообщение, сообщает «Газета.Ru»

В заявлении указывается, что в нескольких штатах США все еще осуществляется подсчет голосов.

«Команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена и Харрис (кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис. — «Газета.Ru») могла приступить к работе в первый день», — говорится в сообщении на сайте.

В США прошли всеобщие выборы. Американцы выбирали президента и вице-президента, а также новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.