Арбитражный суд Москвы, как ожидается, проведет предварительные слушания по иску банка непрофильных активов «Траст» к бывшему владельцу «Бинбанка» Микаилу Шишханову. Кредитная организация требует взыскать с него и пяти соответчиков около 23 миллиардов рублей. Об этом деле – Ирина Кучеренко

Иск был подан 18 сентября. Как пояснили в «Трасте», он связан с заключением в 2017 году Рост Банком, который находился на санации у Бинбанка, убыточной сделки по приобретению акций торгового дома «Ясенево», объединяющего универмаги «Добрынинский», «Молодежный», «Белград» и «Ясенево», у ныне ликвидированной компании Malarton Holdings Limited. Соответчиками бывшего участника списка Форбс указаны экс-руководители Бинбанка Александр Лукин и Кирилл Любенцов, бизнесмен Владимир Кирюша, а также две кипрские компании. В «Трасте» считают, что своими действиями они нанесли ущерб на сотни миллиардов рублей. Ранее суд принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и иного имущества, принадлежащего ответчикам.

Одновременно «Траст» подал к Шишханову и троим бывшим топ-менеджерам Бинбанка еще один иск на рекордную сумму 306,5 миллиарда рублей. Его рассмотрение назначено на 17 ноября.