В Ростове-на-Дону сегодня продолжится суд по делу об убийстве учредителя дагестанской газеты «Черновик»

Процесс идет в Южном окружном военном суде.

Среди подсудимых — бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев и трое его односельчан. По версии следствия, они причастны к убийству известного в Дагестане журналиста Хаджимурада Камалова. Камалов, кстати, родом из тоже же села Согратль, что и подсудимые, и открыто критиковал земляка. Исаев тогда возглавлял в республиканском парламенте комитет по бюджету, финансами налогам. Вечером 15 декабря 2011 года учредитель газеты «Черновик» вышел из редакции. На улице его поджидал киллер. В Камалова попали девять пуль. Он умер в больнице.

На прошлом заседании судья Ризван Зубаиров отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты, а также потерпевшего, которые просили вернуть дело прокурору. Магди Камалов считает, что у подсудимых не было мотива убивать его брата, и нужно искать лиц, действительно причастных к заказному убийству журналиста.

Сегодня должны начаться слушания по существу дела.