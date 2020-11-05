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07:04, 05 ноября 2020

Мосгорсуд сегодня с третьей попытки попытается отобрать присяжных по делу старших сестёр Хачатурян

Мосгорсуд сегодня с третьей попытки попытается отобрать присяжных по делу старших сестёр Хачатурян, которых обвиняют в умышленном убийстве отца.
Кандидатов в состав коллегии суд должен был отобрать еще в конце лета. Впрочем, тогда это сделать не удалось. Мать убитого главы семейства Михаила Хачатуряна и несколько его сестёр заразились коронавирусом, их отправили на карантин. Месяц назад Мосгорсуд опять отложил заседание. На участии присяжных настаивала защита Хачатурян. После того как коллегию сформируют дело начнут рассматривать в отношении двух старших сестер Ангелины и Крестины, их как и младшую Марию задержали в июле 2018-го года. Вскоре после убийства отца в квартире дома на северо-востоке Москвы. Вину сестры признали. Их адвокаты настаивают, что девушки защищали свою жизнь. Сами обвиняемые рассказывали следствию и правозащитникам о постоянных издевательствах со стороны Михаила Хачатуряна. Дело Мосгорсуд рассмотрит отдельно от младшей Марии Хачатурян, которая на момент убийства была несовершеннолетней. Экспертиза позже признала девушку невменяемой при совершении преступления.

Дело Марии Хачатурян рассматривает Бутырский суд. Процесс проходит в закрытом режиме. Предполагается, что суд направит младшую из трёх сестер на принудительное лечение.



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