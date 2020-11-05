Джо Байден выступил с новым обращением. Он опять не стал заявлять о своей победе на президентских выборах в США

Джо Байден выступил с новым обращением. Он опять не стал заявлять о своей победе на президентских выборах в США. Но при этом он выразил уверенность, что когда подсчет голосов будет завершен, победа достанется именно ему. Байден подчеркнул, что лидирует в достаточном количестве штатов, чтобы говорить о победе на выборах.

A команда Дональда Трампа подала иски в суды ряда штатов Предвыборный штаб действующего главы государства требует остановить в них подсчет голосов на президентских выборах. Как передает Ассошиэйтед Пресс, такие иски поданы в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании с той мотивировкой, что там отсутствует доступ к отслеживанию подсчета голосов. Также штаб Трампа требует пересчета голосов в штате Висконсин.