Джо Байден выступил с новым обращением

Он опять не стал заявлять о своей победе на президентских выборах в США. Но при этом он выразил уверенность, что когда подсчет голосов будет завершен, победа достанется именно ему. Байден подчеркнул, что лидирует в достаточном количестве штатов, чтобы говорить о победе на выборах.