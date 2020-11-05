В Дании решено уничтожить всех норок

В правительстве опасаются, что животные могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что правительство понимает, что заводчики норок «теряют дело всей жизни», однако Дания «несет ответственность перед остальным миром. Помощь фермерам в уничтожении норок окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.