Власти Италии из-за коронавируса ввели комендантский час на всей территории страны

Жителям предписано находиться в своих домах с 22:00 до 5:00. Помимо этого, в стране закрыты музеи и выставки, а старшие классы школ переведены на удаленное обучение. Торговые центры не будут работать по выходным. Провинции и регионы страны поделены на три зоны риска — низкого, среднего и высокого. В регионах с высоким и средним уровнем риска будут действовать дополнительные ограничения, в том числе на передвижение между ними. Новые ограничения продлятся как минимум месяц.
2020-11-05T06:35:13+03:00
2020-11-05T06:35:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 05 ноября 2020
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