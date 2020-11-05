Явка на выборах президента США составила 66,8% и стала самой большой за 120 лет

Об этом сообщается на сайте United States Election Project. Свои голоса отдали почти 160 миллионов американских избирателей. Более высокая явка наблюдалась в 1900 году, тогда проголосовали 73,7% избирателей.
2020-11-05T06:32:41+03:00
2020-11-05T06:32:41+03:00
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06:32, 05 ноября 2020
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