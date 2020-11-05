Два человека погибли , восемь пострадали в результате серьезного ДТП в Великом Новгороде

Как сообщили ТАСС в СК, рейсовый автобус врезался в здание госуниверситета им. Ярослава Мудрого. По предварительной информации, в салоне автобуса в момент столкновения находилось 26 человек. Одна из погибших — водитель автобуса. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным автоинспекции, водитель автобуса не справилась с управлением.