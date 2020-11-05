В Думу внесен правительственный законопроект, обязывающий правонарушителей сдавать образцы ДНК

По действующим правилам, биоматериалы в обязательном порядке собирают у людей, отбывающих наказания за совершение тяжких, особо тяжких и сексуальных преступлений. Новый законопроект расширяет список за счёт всех помещённых под административный арест, осужденных и приговоренных к лишению свободы, а также обвиняемых или подозреваемых. Правозащитники уже раскритиковали инициативу, так как, по их мнению, законопроект не содержит гарантий от утечки данных, содержащих деликатную информацию. В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в 2023 году.
2020-11-05T06:18:49+03:00
2020-11-05T06:18:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2736798-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:18, 05 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…