Сегодня в Пермском краевом суде состоится аппеляционное заседание по делу так называемой «Куклы Путина»

Ранее районная инстанция суда в Перми приговорила одного из участников протестной акции к реальному тюремному сроку, ещё один участник акции получил условный срок, последнего обвиняемого оправдали. С жалобами на приговор обратились как представители обвинения, так и представители защиты.

Пермская протестная акция, в рамках которой на манекен наклеили изображение президента и подписали «военный преступник», завершилась реальным и условным приговорами для двух её участников и оправданием для третьего фигуранта дела.

Сторона защиты продолжает настаивать на отсутствии состава преступления, а вот прокуратура обратилась с довольно необычным ходатайством: обвинители предлагают признать всех участников акции виновными, считают, что наказание районной инстанции было слишком мягким, но, при этом настаивают не на пересмотре приговора, а на новом рассмотрении дела.

Изначально апелляция должна была состоятся 27 октября, но заседание перенесли на 5 ноября. У Александра Шабарчина, ранее получившего 2 года колонии, заболел адвокат, а от временного защитника Шабарчин отказался.

Сегодняшнее заседание начнётся в 9.15 по пермскому времени в здании краевого суда. Сам Шабарчин будет участвовать в нём с помощью видеосвязи из мест лишения свободы.