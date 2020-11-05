В Англии сегодня вводят карантин из-за ухудшения ситуации с коронвирусом

Непродовольственные магазины, пабы, рестораны, кинотеатры, парикмахерские — они не будут работать в Англии до начала декабря. Школы, колледжи и университеты при этом не закроют. Людям, которые вместе не живут, власти разрешили встречаться не более чем по два человека и только на улице. Из дома англичане смогут выходить за покупками и для занятий спортом, ездить на работу и учёбу. Запрещено выезжать в отпуск за границу или проводить его вне дома, не покидая страну, сообщает агентство ТАСС. Меры ввёл британский премьер Борис Джонсон. Он объяснил это серьёзным всплеском коронавируса в королевстве. Ежесуточный прирост летальных случаев достиг показателей конца мая, когда за один день скончалось сразу 422 пациента с коронавирусом. В других странах королевства уже действуют свои ограничения. Они жёстче, чем в Англии. Британская оппозиция критикует власти страны за промедление с карантином в Англии. Это по мнению противников Джонсона может привести к росту смертности и серьёзным экономическим последствиям.

Число заражённых в Великобритании превысило миллион человек. Соединённое королевство согласно данным университета Джонса Хопкинса находится на 9-м месте по этому показателю в мире. Больше 47-ми тысяч инфицированных скончались.