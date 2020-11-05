Дочерняя компания китайского интернет-гиганта Alibaba должна была выйти сегодня на биржи.

Это могло стать крупнейшим размещением акций в истории.

Компания Ant Group основателя интернет корпорации Alibaba Джека Ма собиралась продать акций на рекордные 34,5 миллиарда долларов. Ant Group принадлежит Alipay — крупнейший в Китае платежный сервис онлайн-платежей. Также компания занимается онлайн-банкингом, кредитованием, страхованием и другими финансовыми услугами. Она сообщила, что объем заявок оказался просто невероятным – почти 3 триллиона долларов, это примерно ВВП Великобритании, и такой объем превышает предложение акций в 870 раз. Британская газета Financial Times отмечает, что еще никто и никогда при таком интересе со стороны потенциальных инвесторов и на таком этапе не отказывался от выхода на биржу. Издание связывает такой беспрецедентный шаг с возможным давлением со стороны государства. Во всяком случае, компания отложила размещение акций на биржах после встречи ее руководства с представителями Народного банка Китая.

Ранее миллиардер Джек Ма раскритиковал госбанки Китая и заявил, что его компания играет важную роль в стране, поскольку выдает кредиты перспективным предпринимателям, которые не могут предоставить залог.