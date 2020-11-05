Страны Евросоюза согласовали санкции в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко

В Европе не признают его легитимность после летних выборов президента.

Какие санкции могут ввести против Александра Лукашенко, пока не объявлено. Решение будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза завтра. По данным «Радио Свобода», белорусского президента ждут ставшие уже традиционными ограничения – заморозка активов на территории ЕС и запрет на въезд. В черный список также попадут 14 белорусских чиновников, их имена пока не раскрываются.

Ранее под европейские санкции уже попали примерно 40 официальных лиц республики, причастных к фальсификациям президентских выборов и нарушению прав человека в стране. Большую часть списка составляют руководители силовых органов, а также ЦИК Белоруссии в полном составе. Лукашенко включать не стали, чтобы продолжить переговоры и добиться изменения ситуации. Однако позитивных сдвигов так и не произошло. Напомню, что в Евросоюзе требовали от Минска прекратить силовое подавление протестов, освободить всех задержанных и начать диалог с лидерами оппозиции.

Беспрецедентные для страны протесты продолжаются уже несколько месяцев. Они начались на фоне выборов президента, победителем которых себя считает Светлана Тихановская.