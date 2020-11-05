Команда Дональда Трампа подала иски в суды ряда штатов

Предвыборный штаб действующего главы государства требует остановить в них подсчет голосов на президентских выборах. Как передает Ассошиэйтед Пресс, такие иски поданы в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании с той мотивировкой, что там отсутствует доступ к отслеживанию подсчета голосов. Также штаб Трампа требует пересчета голосов в штате Висконсин.
2020-11-05T06:05:32+03:00
2020-11-05T06:11:19+03:00
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06:05, 05 ноября 2020
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