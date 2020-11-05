Власти Италии из-за коронавируса ввели комендантский час на всей территории страны.

Жителям предписано находиться в своих домах с 22:00 до 5:00. Помимо этого, в стране закрыты музеи и выставки, а старшие классы школ переведены на удаленное обучение. Торговые центры не будут работать по выходным. Провинции и регионы страны поделены на три зоны риска — низкого, среднего и высокого. В регионах с высоким и средним уровнем риска будут действовать дополнительные ограничения, в том числе на передвижение между ними. Новые ограничения продлятся как минимум месяц.