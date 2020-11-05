«Аэрофлот» сегодня возобновляет полеты из Москвы в Токио.

Первый рейс вылетит в 22:30. Как ранее сообщал перевозчик, полетная программа пока предполагает один рейс в неделю, позже количество полетов увеличится до двух в неделю Авиасообщение с Японией, прерванное из-за коронавируса, было возобновлено 1 ноября. Полеты в Токио уже совершает дальневосточная «Аврора». После возвращения из-за рубежа в Москву россияне должны в трехдневный срок сделать тест на коронавирус и разместить результаты на портале госуслуг.
2020-11-05T05:11:35+03:00
2020-11-05T05:11:40+03:00
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05:11, 05 ноября 2020
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