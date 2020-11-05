В Думу внесен правительственный законопроект, обязывающий правонарушителей сдавать образцы ДНК.

По действующим правилам, биоматериалы в обязательном порядке собирают только у людей, отбывающих наказания за совершение тяжких, особо тяжких и сексуальных преступлений. Новый законопроект расширяет список за счёт всех помещённых под административный арест, осужденных и приговоренных к лишению свободы, а также обвиняемых или подозреваемых. Правозащитники уже раскритиковали инициативу, так как, по их мнению, законопроект не содержит гарантий от утечки данных, содержащих деликатную информацию. В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в 2023 году.