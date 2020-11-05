Команда Дональда Трампа подала иски в суды ряда штатов.

Предвыборный штаб действующего главы государства требует остановить в них подсчет голосов на президентских выборах. Как передает Ассошиэйтед Пресс, такие иски поданы в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании с той мотивировкой, что там отсутствует доступ к отслеживанию подсчета голосов. Также штаб Трампа требует пересчета голосов в штате Висконсин.