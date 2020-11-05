Джо Байден выступил с новым обращением.

Он опять не стал заявлять о своей победе на президентских выборах в США. Но при этом он выразил уверенность, что когда подсчет голосов будет завершен, победа достанется именно ему. Байден подчеркнул, что лидирует в достаточном количестве штатов, чтобы говорить о победе на выборах.
2020-11-05T05:04:23+03:00
2020-11-05T05:04:28+03:00
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05:04, 05 ноября 2020
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