В Дании решено уничтожить всех норок.

В правительстве опасаются, что животные могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что правительство понимает, что заводчики норок «теряют дело всей жизни», однако Дания «несет ответственность перед остальным миром. Помощь фермерам в уничтожении норок окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.
2020-11-05T04:13:22+03:00
2020-11-05T04:13:26+03:00
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04:13, 05 ноября 2020
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