Правительство Польши на фоне массовых акций протеста отложило вступление в силу ограничений на аборты.

Первоначально предполагалось, что решение КС будет официально опубликовано 2 ноября и сразу вступит в силу. Теперь в правительстве заявляют о необходимости продолжить обсуждение вопроса. КС Польши 22 октября запретил проводить аборты в случае неизлечимой болезни плода. Именно по этой причине в последние годы в стране проводилось 98% всех легальных абортов.