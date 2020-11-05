Вынесение приговора гражданину России Андрею Тюрину в США отложено до 17 ноября.

Как передает ТАСС, заседание пройдет скорее всего в удаленном режиме. Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Американские власти предъявили ему обвинения в киберпреступлениях. Секретная служба США утверждала, что Тюрин и его сообщники «присвоили сотни миллионов долларов». Россиянин первоначально заявлял о своей невиновности, но в прошлом году заключил сделку с прокуратурой и признал вину по нескольким пунктам обвинения.
2020-11-05T04:08:13+03:00
2020-11-05T04:08:17+03:00
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04:08, 05 ноября 2020
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