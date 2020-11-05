Вынесение приговора гражданину России Андрею Тюрину в США отложено до 17 ноября.

Как передает ТАСС, заседание пройдет скорее всего в удаленном режиме. Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Американские власти предъявили ему обвинения в киберпреступлениях. Секретная служба США утверждала, что Тюрин и его сообщники «присвоили сотни миллионов долларов». Россиянин первоначально заявлял о своей невиновности, но в прошлом году заключил сделку с прокуратурой и признал вину по нескольким пунктам обвинения.