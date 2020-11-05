Постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против чиновников Белоруссии.

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран, в новый черный список войдет президент Белоруссии Александр Лукашенко. По сведениям «Радио Свобода», помимо Лукашенко под санкции подпадут еще 14 человек. У них будут заморожены активы в Европе, а им самим запретят въезд в Евросоюз. Официально решение будет утверждено Советом ЕС в ближайшие дни. В начале октября ЕС ввел санкции против более чем 40 белорусских чиновников из-за фальсификаций на выборах президента и жестких разгонов акций протеста. Тогда Лукашенко не был внесен в санкционный список