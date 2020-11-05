Постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против чиновников Белоруссии.

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран, в новый черный список войдет президент Белоруссии Александр Лукашенко. По сведениям «Радио Свобода», помимо Лукашенко под санкции подпадут еще 14 человек. У них будут заморожены активы в Европе, а им самим запретят въезд в Евросоюз. Официально решение будет утверждено Советом ЕС в ближайшие дни. В начале октября ЕС ввел санкции против более чем 40 белорусских чиновников из-за фальсификаций на выборах президента и жестких разгонов акций протеста. Тогда Лукашенко не был внесен в санкционный список
2020-11-05T04:06:39+03:00
2020-11-05T04:06:43+03:00
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04:06, 05 ноября 2020
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