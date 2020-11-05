Штаб Дональда Трампа подал иск в суд штата Джорджия.

Команда действующего президента, как передает Ассошиэйтед Пресс, требует остановить здесь подсчет голосов. Ранее штаб Трампа подал аналогичный иск в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.
2020-11-05T04:04:41+03:00
2020-11-05T04:04:45+03:00
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04:04, 05 ноября 2020
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