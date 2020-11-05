Мэр Рима Вирджиния Раджи заразилась коронавирусом.

42 летняя политик заявила на своей официальной странице в ФБ, «Фейсбуке», что чувствует себя хорошо явных симптомов заболевания нет. Глава города подчеркнула, что продолжит работать из дома.
2020-11-05T03:12:25+03:00
2020-11-05T03:12:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 05 ноября 2020
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