Белоруссия хочет купить нефтяное месторождение в России.

Об этом, как передает белорусское госагентство БелТа, стало известно после телефонных консультаций российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По утверждению белорусских СМИ, Путин эту идею поддержал.
2020-11-05T03:10:35+03:00
2020-11-05T03:10:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 05 ноября 2020
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