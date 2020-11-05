Рудольф Джулиани назвал подсчет голосов в Филадельфии абсолютно незаконным.

Личный адвокат Трампа пообещал искать здесь «мертвые души». По данным Fox News, после подсчета 87% голосов в Пенсильвании лидирует Дональд Трамп с 51,8%, у его соперника Джо Байдена пока 47,1%. Джулиани также сообщил о планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне.