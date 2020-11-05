Рудольф Джулиани назвал подсчет голосов в Филадельфии абсолютно незаконным.

Личный адвокат Трампа пообещал искать здесь «мертвые души». По данным Fox News, после подсчета 87% голосов в Пенсильвании лидирует Дональд Трамп с 51,8%, у его соперника Джо Байдена пока 47,1%. Джулиани также сообщил о планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне.
2020-11-05T03:08:32+03:00
2020-11-05T03:08:37+03:00
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03:08, 05 ноября 2020
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