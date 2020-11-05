Джо Байден уверен, что одержит победу в Пенсильвании.

По его словам, в этом штате почти 78% голосов, приходящих по почте, отданы за него. Ранее предвыборный штаб Дональда Трампа обратился в суд в связи, как утверждают в команде президента, с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов. Замглавы штаба Джастин Кларк также заявил, что подает прошение о временном прекращении подсчета голосов в Пенсильвании «до тех пор, пока не будет обеспечена прозрачность процесса.