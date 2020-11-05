Джо Байден побеждает еще в одном из ключевых штатов США — Мичигане.

Об этом, по данным, Bloomberg, говорят результаты подсчета 99% бюллетеней. По прогнозам CNN, получив здесь еще 16 голосов выборщиков, Байден заручается поддержкой 253 выборщиков, У Трампа пока — 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков.