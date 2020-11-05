Футболисты «Краснодара» уступили испанской «Севилье» в матче ЛЧ.

Встреча в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В следующем туре 24 ноября команды снова сыграют между собой в Краснодаре. После трех туров первое место в группе делят английский «Челси» и «Севилья», следом идут «Краснодар» и французский «Ренн».