Футболисты «Краснодара» уступили испанской «Севилье» в матче ЛЧ.

Встреча в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В следующем туре 24 ноября команды снова сыграют между собой в Краснодаре. После трех туров первое место в группе делят английский «Челси» и «Севилья», следом идут «Краснодар» и французский «Ренн».
2020-11-05T02:13:10+03:00
2020-11-05T02:13:14+03:00
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02:13, 05 ноября 2020
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