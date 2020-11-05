После аварии с участием автобуса в В. Новгороде восьми пострадавшим потребовалась госпитализация.

Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС. Два человека погибли, среди них женщина водитель. Ранее сообщалось, что водитель рейсового автобуса не справилась с управлением и врезалась в здание Новгородского госуниверситета. Всего в момент ДТП в автобусе находились 26 человек. Возбуждено уголовное дело.
2020-11-05T02:12:17+03:00
2020-11-05T02:12:21+03:00
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02:12, 05 ноября 2020
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