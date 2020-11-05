Дональд Трамп утверждает, что выиграл в четырех важных штатах.

У себя в Твиттере он пишет, что это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и, вероятно, Мичиган. По мнению Трампа, в Мичигане, где по прогнозам побеждает Джо Байден, было много тайно вброшенных бюллетеней.