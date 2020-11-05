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02:06, 05 ноября 2020

Джо Байдену, по прогнозу Fox News, остается выиграть в Неваде для избрания президентом США.

В Неваде, где Байден лидирует, как раз шесть выборщиков, голоса которых нужны для получения минимально необходимых для победы 270 голосов выборщиков.



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