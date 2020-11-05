Голоса 16 выборщиков штата Мичиган, по прогнозам «Си-эн-эн"достались Джозефу Байдену.

Между тем, избирательный штаб Дональда Трампа, ранее объявлявшего о победе в этом штате, подал в суд Мичигана иск для приостановки подсчета там голосов. По данным «Си-эн-эн», там подсчитано около 90% голосов. При этом Трамп продолжает лидировать во все еще не определившихся до конца штатах Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия, а также на Аляске. Помимо Мичигана, штаб Трампа также подал в суд для приостановки подсчета голосов в Пенсильвании, где, как считают в команде Трампа, подсчет голосов идет не прозрачно.