Петербургский «Зенит» сыграл вничью с итальянским «Лацио» в матче ЛЧ.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Зенит» набрал первое очко в групповой стадии турнира и занимает последнее, четвертое место в группе. На первом месте — «Лацио» .
2020-11-05T01:14:46+03:00
2020-11-05T01:14:51+03:00
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01:14, 05 ноября 2020
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