Дональд Трамп, согласно оценкам Си-эн-эн, уже заручился поддержкой 213 выборщиков.

Джозеф Байден — 253. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и Аляска. Для победы на президентских выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 270 выборщиков.
2020-11-05T01:12:16+03:00
2020-11-05T01:12:21+03:00
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01:12, 05 ноября 2020
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