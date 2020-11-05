Дональд Трамп, согласно оценкам Си-эн-эн, уже заручился поддержкой 213 выборщиков.

Джозеф Байден — 253. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и Аляска. Для победы на президентских выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 270 выборщиков.