Штаб Дональда Трампа может потребовать пересмотреть результаты президентских выборов в штате Висконсин.

Об этом, как передает Рейтер, заявил сотрудник штаба Билл Степин. По его словам, аномалии в нескольких округах штата «заставляют усомниться в достоверности результатов».
2020-11-05T01:08:53+03:00
2020-11-05T01:08:58+03:00
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01:08, 05 ноября 2020
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