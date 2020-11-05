Штаб Дональда Трампа подал в суд Мичигана иск для приостановки подсчета голосов в этом штате.

Как заявил сотрудник штаба Уильям Степин, команде Трампа не был предоставлен значимый доступ к многочисленным окружным участкам для наблюдения за вскрытием бюллетеней и подсчетом голосов на президентских выборах. Штаб Трампа также потребовал пересмотра бюллетений, вскрытых и подсчитанных в отсутствии его сотрудников. По данным телеканала «Фокс ньюс», в штате обработано 99% бюллетеней. Трамп получает здесь 48,9% голосов, а демократ Джозеф Байден — 49,6%. Штат Мичиган дает 16 голосов выборщиков на президентских выборах в США.