Штаб Дональда Трампа подал в суд Мичигана иск для приостановки подсчета голосов в этом штате.

Как заявил сотрудник штаба Уильям Степин, команде Трампа не был предоставлен значимый доступ к многочисленным окружным участкам для наблюдения за вскрытием бюллетеней и подсчетом голосов на президентских выборах. Штаб Трампа также потребовал пересмотра бюллетений, вскрытых и подсчитанных в отсутствии его сотрудников. По данным телеканала «Фокс ньюс», в штате обработано 99% бюллетеней. Трамп получает здесь 48,9% голосов, а демократ Джозеф Байден — 49,6%. Штат Мичиган дает 16 голосов выборщиков на президентских выборах в США.
2020-11-05T01:06:32+03:00
2020-11-05T01:06:37+03:00
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01:06, 05 ноября 2020
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