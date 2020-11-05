Джозеф Байден, по данным CNN, побеждает в ключевом штате Мичиган.

Это значит, что ему переходят голоса еще 16-ти выборщиков. Сам Байден заявил, что объявит о победе в президентских выборах только после получения 270 голосов выборщиков. При этом он считает, что 78 проц досрочно присланных бюллетеней в Пенсильвании будут в его пользу. Байден призвал американцев после выборов забыть о разногласиях, снизить градус политического напряжения и перестать относиться друг к другу как к врагам.