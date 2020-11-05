В Дании на зверофермах планируют уничтожить всех норок

Таким образом собираются остановить распространение коронавируса. Датское правительство приняло такое решение после того, как были подтверждены несколько случаев заражения среди животных. Премьер-министр Метте Фредериксен добавила, что мутации коронавируса, которые нашли у норок, ослабляют способность к образованию антител. Помощь фермерам, как передает агентство ТАСС, окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.