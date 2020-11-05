Владимир Путин считает, что конфликт в Нагорном Карабахе можно было бы урегулировать мирным путем

Об этом президент сказал на видеоконференции с представителями религиозных конфессий в День народного единства:

«Вы знаете, Россия делает всё, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которые, по нашему глубокому убеждению, можно было бы достичь и в ходе мирного переговорного процесса. Надеюсь, что нам удастся добиться результата, причём на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, причём добиться этого мирными средствами».

Ранее Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.