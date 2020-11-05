Интрига упорно сохраняется на выборах президента США

Ни действующий глава государства Дональд Трамп ни кандидат от демократов Джо Байден пока не получили необходимое количество голосов выборщиков, чтобы можно было судить об их уверенной победе. Тем не менее каждый из них уверен, что именно он выигрывает выборы. За последние часы, как пишет пресса, были подсчитаны голоса в одном из ключевых штатов – Висконсине.

Победу там одерживает Байден, у которого теперь в общей сложности 237 голосов выборщиков. У Трампа, как передает телеканал CNN – 213. Ранее Байден сказал, что результаты пока соответствуют его ожиданиям.

Как ожидается, в ближайшее время Байден обратится к американцам. Тем временем в штабе Трампа говорят о том, что добиваются пересчета голосов в Висконсине, а также приостановки подсчета в Мичигане, еще одном ключевом штате.