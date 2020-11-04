Президент Владимир Путин назвал провокаторами тех, кто оскорбляет чувства верующих, прикрываясь свободой слова. В то же время, по его словам, экстремисты используют это для оправдания насилия и нетерпимости. Как результат, считает Путин, в обществе, словно снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями.

В ходе общения по видеосвязи с представителями религиозных объединений, глава государства подчеркнул, что в России нельзя допустить обострения межнациональных отношений, как это происходит в ряде стран.