Турция возобновляет геологоразведку на востоке Средиземного моря. Работы проводятся на шельфе близ побережья Кипра. Спцеиальные суда занимаются поиском залежей нефти газа. Из-за действий Анкары ситуация в регионе осложнилась. Греция считает этот район своей исключительной экономической зоной. Также претензии к Турции предъявляет и Кипр. Позицию этих стран активно поддерживает Франция.