Турция возобновляет геологоразведку на востоке Средиземного моря. Работы проводятся на шельфе близ побережья Кипра. Спцеиальные суда занимаются поиском залежей нефти газа. Из-за действий Анкары ситуация в регионе осложнилась. Греция считает этот район своей исключительной экономической зоной. Также претензии к Турции предъявляет и Кипр. Позицию этих стран активно поддерживает Франция.
2020-11-04T23:03:49+03:00
2020-11-04T23:03:49+03:00
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23:03, 04 ноября 2020
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