Почтовая служба США, как передает АР, могла потерять порядка 300 тысяч бюллетеней на этих выборах

Почтовая служба США, как передает The Associated Press, могла потерять порядка 300 тысяч бюллетеней на этих выборах. Федеральный судья округа Колумбия Эммет Салливан обратил внимание, что в нескольких штатах не получили данных, которые бы подтверждали, что эти бумаги не были доставлены. Представители почтовой службы говорят, что не могут выполнить требование судьи о проверке недоставленных бюллетеней. Эксперты полагают, что споры по поводу голосования по почте могут стать поводом для судебных разбирательств сразу в некоторых штатах.
2020-11-04T23:01:53+03:00
2020-11-04T23:01:53+03:00
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23:01, 04 ноября 2020
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