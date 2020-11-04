Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, как передает АР, выигрывает выборы в штате Висконсин. Он получает голоса 10 выборщиков, которые представляют этот штат, передает телеканал CNN. Общее число голосов, которым сейчас располагает Байден, как передает телеканал CNN, составляет уже 237.

Тем временем в штабе президента Дональда Трампа намерены добиваться пересчета голосов в Висконсине. Там также потребовали приостановить подсчет голосов в Мичигане, где пока лидирует Байден. Не подсчитаны голоса еще в нескольких штатах, которые называют ключевыми.